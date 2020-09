Tom Morello brincou com o facto de os seus Rage Against the Machine terem previsto, há 21 anos, que Donald Trump se candidataria (e se tornaria) presidente dos Estados Unidos. No vídeo da canção 'Sleep Now in the Fire', de 1999, realizado por Michael Moore, surgia uma pessoa com um cartaz onde se lia "Trump a Presidente".

"Diria que somos carmicamente inteiramente responsáveis e peço desculpa por isso", disse o guitarrista em entrevista à revista Interview, explicando: "o Michael Moore imprimiu alguns cartazes e deu-os a homens de negócios que simplesmente andaram de um lado para o outro com eles. Ninguém prestou atenção àquilo. É engraçado como isso se tornou uma piada".

Veja o cartaz no vídeo abaixo, aos 1'04.