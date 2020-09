Ariana Grande tornou-se esta semana a primeira mulher a passar a marca dos 200 milhões de seguidores no Instagram, sendo neste momento a segunda personalidade com maior número de seguidores. À sua frente, tem apenas Cristiano Ronaldo, com 237 milhões de seguidores.

O top três de mulheres mais seguidas na rede social de partilha de fotografias e vídeos fica completo com Kylie Jenner (com 193 milhões) e Selena Gomez (com 191 milhões). O segundo homem mais seguido é o ator Dwayne 'The Rock' Johnson, com 196 milhões.

Recorde-se que Ariana Grande atuou no passado domingo na cerimónia dos MTV VMAs, em Nova Iorque, ao lado de Lady Gaga. O dueto que junta as duas artistas foi galardoado com os prémios de Canção do Ano, Melhor Colaboração e Melhor Fotografia. Um outro dueto de Grande, 'Stuck With U', com Justin Bieber, venceu o prémio de Melhor Vídeo Caseiro.