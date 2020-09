Os Public Enemy revelaram o alinhamento do seu novo álbum, que conta com uma extensa e luxuosa lista de convidados.

"What You Gonna Do When the Grid Goes Down" será o 15º álbum de estúdio da banda norte-americana, e contará com colaborações de nomes como Mike D e Ad-Rock (Beastie Boys), Cypress Hill, Run-DMC, Ice-T, Nas, George Clinton e Questlove.

O disco sairá no próximo dia 25 de setembro, através da Def Jam, e é precedido por uma versão "atualizada" do clássico 'Fight the Power', desta feita com YG, Black Thought e outros.

Confira aqui o alinhamento e ouça a nova versão de 'Fight the Power':

01 When The Grid Goes Down [ft. George Clinton]

02 Grid [ft. Cypress Hill e George Clinton]

03 State of the Union (STFU) [ft. DJ Premier]

04 Merica Mirror [ft. Pop Diesel]

05 Public Enemy Number Won [ft. Mike D, Ad-Rock e Run-D.M.C.]

06 Toxic

07 Yesterday Man [ft. Daddy-O]

08 Crossroads Burning (Interlude) [ft. James Bomb]

09 Fight The Power: Remix 2020 [ft. Nas, Rapsody, Black Thought, Jahi, YG e Questlove]

10 Beat Them All

11 Smash The Crowd [ft. Ice-T, PMD]

12 If You Can’t Join Em Beat Em

13 Go At It [ft. Jahi]

14 Don’t Look At The Sky (Interlude) [ft. Mark Jenkins]

15 Rest In Beats [ft. the Impossebulls]

16 R.I.P. Blackat

17 Closing: I Am Black [ft. Ms. Ariel]