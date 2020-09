O festival Rolling Loud Portugal adicionou mais dois dias ao cartaz: às datas previamente anunciadas de 6, 7 e 8 de julho de 2021, dadas pela organização como esgotadas, o evento junta agora os dias 9 e 10 para aquilo que é anunciado como um prolongamento do mesmo.

Haverá um cartaz extra e novos bilhetes à venda em breve, apurou a BLITZ junto da promotora MOT, questionando-a sobre o significado do anúncio nas redes sociais, esta manhã, de "segundo espetáculo adicionado a pedido do público", que gerou dúvidas entre os seguidores do festival.

A edição inaugural na Europa do festival nascido nos Estados Unidos - que chegou a estar programada para este ano mas foi adiada devido à pandemia de covid-19 - realiza-se na Praia da Rocha, em Portimão.

"Dada a elevada procura, resolvemos adicionar mais dois dias, com novo line-up", explicou à BLITZ Tiago Castelo Branco, da promotora portuguesa MOT, que além do Rolling Loud também organiza o Afro Nation, garantindo que os nomes a serem anunciados não se cruzarão com os já anunciados para os três primeiros dias.

Esta notícia surge depois de o festival ter publicitado que a edição de 2021 se encontra esgotada - lotação de 45 mil pessoas por dia, de acordo com Castelo Branco -, explicando o responsável da MOT que já foram readquiridos todos os bilhetes entretanto postos à venda numa plataforma de revenda por quem, não pretendendo acorrer à edição adiada, quis reaver o dinheiro gasto.

"Quem comprou o passe para os três primeiros dias tem prioridade de aquisição para os dois dias adicionais", revelou ainda Castelo Branco, garantindo que só depois desse primeiro momento a venda geral de bilhetes para esta 'continuação' do festival será aberta.