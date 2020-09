O papagaio inglês Chico tornou-se a nova sensação viral nas redes sociais depois de ter sido divulgado um vídeo no qual surge a cantar o tema 'If I Were a Boy' de Beyoncé. A ave reside no parque de vida selvagem de Lincolnshire, em Inglaterra, e foi entretanto divulgado que também sabe cantar 'Poker Face' de Lady Gaga, 'Firework' de Katy Perry e 'Crazy' dos Gnarls Barkley.

"O Chico é um maravilhoso e pequeno papagaio-campeiro amazona que se dá muito bem com pessoas e pássaros aqui no santuário", disse um porta-voz do Lincolnshire Wildlife Park, "reside aqui há pouco mais de 18 meses e é sem dúvida uma das nossas maiores atrações". Veja o papagaio em ação nos vídeos abaixo.