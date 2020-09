O DJ Erick Morillo faleceu esta terça-feira, aos 49 anos.

O artista norte-americano, autor do êxito dos anos 90 'I Like to Move It' (de Real 2 Real), foi encontrado morto na sua residência em Miami Beach, cidade-ilha no sul do estado norte-americano da Florida, na manhã desta terça-feira.

A causa de morte está por determinar, não tendo a polícia encontrado evidências de crime.

O DJ nova-iorquino tinha sido detido há um mês por alegada violação de uma mulher. Depois de uma análise de ADN que o confirmou, o artista entregou-se às autoridades, estando à hora da morte a aguardar o desenvolvimento da ação judicial que lhe fora interposta - a próxima audiência deveria acontecer esta sexta-feira.

Morillo foi um dos maiores DJs dos anos 90, graças ao êxito 'I Like To Move It', posteriormente recuperado pelo filme "Madagascar", tendo também editado sob designação The Dronez, RAW e Real 2 Real.

Morillo esteve várias vezes em Portugal. Em agosto de 2019, atuou na Praia da Seca, em Vila do Conde.