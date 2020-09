Os prémios MTV VMAs, cuja cerimónia se realizou no passado domingo em Nova Iorque, premiaram o realizador português Nuno Xico pelo seu trabalho de edição no vídeo de 'Mother's Daughter' de Miley Cyrus. A famosa estatueta "Moon Person", relativa a melhor montagem, foi dividida com Alexandre Moors, com o vídeo a receber também o prémio de melhor direção de arte.

No currículo, além do vídeo de Miley Cyrus, Nuno Xico tem uma série de vídeos de Madonna, tendo sido responsável pela realização de 'Crave' e 'Bitch I'm Madonna', mas também do "Madame X Manifesto" ou "World of Madame X". Foi também o realizador escolhido por Justin Timberlake para os vídeos de apresentação do álbum "Man of the Woods".

Recorde abaixo o vídeo de 'Mother's Daughter' e consulte a lista completa de vencedores dos MTV VMAs seguindo este link.