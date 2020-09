Depois de muita polémica, a Festa do Avante vai mesmo para a frente e volta a assentar arraiais na Quinta da Atalaia, no Seixal, esta sexta, sábado e domingo. Xutos & Pontapés, Camané e Mário Laginha, Blasted, Capicua, Dino D'Santiago e Lena d'Água são alguns dos artistas com o nome inscrito no cartaz musical do evento.

Consulte abaixo os horários e dias de todas as atuações e siga o link para conhecer as medidas sanitárias divulgadas pelo PCP, que acatou ontem as recomendações da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente a obrigatoriedade do uso de máscara em locais definidos e a existência de lugares sentados em todos os concertos.

4 setembro (sexta)

Palco 25 de Abril

Sons e Vozes de África Contra o Racismo, com Anastácia Carvalho, Costa Neto, Gerson Marta, Maria Alice (21h)

Auditório 1º de Maio

Camané e Mário Laginha (23h30)

Aldina Duarte (22h)

Amália, Amor e os Poetas (20h30)

Avanteatro

Boldie e Cloide (21h30)

Palco Paz

Tem.pô (23h30)

Charanga (21h30)

G-Combo (19h30)

Espaço Fado

O Fado é do Povo (20h)

5 setembro (sábado)

Palco 25 de Abril

Blasted (23h30)

Dino D’Santiago (22h)

Capicua (20h30)

Mão Morta (19h)

Marta Ren (17h30)

Scúru Fitchádu (16h)

Model Mother Tongue (15h)

Zebra Libra (14h)

Auditório 1º de Maio

Dead Combo (23h30)

Lena d’Água (22h)

Rosa Mimosa y Sus Mariposas (20h30)

El Sur (19h)

Ensemble Manuel Jorge Veloso (17h30)

Ana Laíns (16h)

Galo Gordo (15h)

PTA Slowmo (14h)

Palco Paz

Velha Gaiteira (23h)

Jhon Douglas e JungleBoys (21h)

Fast Eddie Nelson (19h)

Projetco Bug (17h)

Mad Kepler (15h)

Espaço Fado

O Fado é do Povo (20h)

Cidade da Juventude

Le Cirque du Freak (18h30)

6 setembro (domingo)

Palco 25 de Abril

Xutos & Pontapés (21h30)

Stereossauro (20h)

Rogério Charraz (16h15)

Peste & Sida (15h)

Albert Fish (14h)

Palco 1º de Maio

Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal (20h)

Luta Livre (17h)

Uxu Kalhus (15h30)

Vénus Matina (14h)

Palco Paz

Orquestra de Foles (21h30)

Djumbai Djass (19h30)

One Drop Experiment (16h)

Cranky Geeks (14h)

Espaço Fado

O Fado é do Povo (20h)

Cidade da Juventude

João Ramos (19h)