Ed Sheeran já foi pai e partilhou esta manhã com os seus seguidores nas redes sociais o nome da filha: Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. O parto da mulher do cantor britânico, Cherry Seaborn, aconteceu na semana passada mas só esta terça-feira a notícia foi divulgada, com Sheeran a escrever no Instagram: "a Cherry deu à luz a nossa linda e saudável filha. Estamos completamente apaixonados por ela".

"Quer a mãe quer a bebé estão ótimas e estamos nas nuvens", acrescentou ainda o cantor antes de pedir aos fãs que respeitem a sua privacidade neste momento. "Muito amor e vejo-vos quando for tempo de regressar". Na imagem que acompanha a novidade, pode ver-se um par de meias de bebé.

Recorde-se que Sheeran se casou com a namorada de longa data em janeiro de 2019 e que foi apenas em meados de agosto que se soube que o casal iria ter um bebé. O artista encontra-se a fazer uma pausa das lides musicais desde finais do ano passado, após concluir a digressão de promoção ao álbum "Divide": "é tempo de sair e ver mais do mundo", disse na altura.