Blaya partilhou este fim de semana uma fotografia, e posteriormente um vídeo, no Instagram na qual surge nua num campo de milho, "coisas que vemos nos filmes e temos vontade de fazer". A imagem motivou várias reações, nomeadamente de Lena d'Água, que comentou: "não compreendo a tua necessidade".

Os 'posts' de Blaya obtiveram quase 280 mil visualizações e geraram vários comentários, muitos a registar a atitude de 'empoderamento' da artista, outros em tom de crítica feroz. Foi em resposta a estes que Blaya desafou hoje, na mesma rede social:

"Finalmente me apercebi que uma mulher para ser respeitada, tem que estar vestida da cabeça aos pés! Pois, se andar com o corpo como bem entender é sinal de : que é uma porca , não trabalha, não se esforça , não tem [email protected], não ama a pessoa que está ao seu lado, não cuida da sua família, não educa , não se valoriza etc etc... por aí a fora pardais ao ninho... hmmmmm NOT!!!". A acompanhar, mantendo o registo irónico, uma foto onde a artista se mostra completamente coberta.

Ao comentário de Lena d'Água, Blaya ripostou, bem humorada: "Temos que compreender as necessidades das pessoas? Anda... eu levo-te para o meio do campo e andamos as duas nuas de mão dada". Contudo, a voz de 'Quando o Amor me Quiser' respondeu com um lacónico "No tanqz" (não, obrigado).