Realizou-se este domingo a cerimónia de 2020 dos MTV Video Music Awards, que premiaram o que de melhor se fez na música ao longo do último ano.

A cerimónia teve lugar em Nova Iorque, espalhada por vários pontos da cidade e sem público presente, devido à pandemia da Covid-19. A pandemia levou também à criação de novas categorias de prémios, como o de "Melhor Performance em Quarentena".

A grande vencedora da noite foi Lady Gaga, que levou para casa cinco estatuetas, incluindo o MTV Tricon Award, prémio de carreira que substituiu o Prémio Michael Jackson para Vanguarda em Vídeo.

Ariana Grande também esteve em destaque (sobretudo pela sua colaboração, e pelos prémios conquistados com, Lady Gaga em 'Rain on Me'), assim como The Weeknd, que venceu o prémio mais cobiçado dos MTV VMAs, o de Vídeo do Ano.

Já os sul-coreanos BTS arrecadaram quatro prémios, estreando também o seu novo single, 'Dynamite', na televisão norte-americana.

Veja aqui a lista completa de vencedores:

Vídeo do Ano

The Weeknd, 'Blinding Lights'

MTV Tricon Award

Lady Gaga

Artista do Ano

Lady Gaga

Canção do Ano

Lady Gaga & Ariana Grande, 'Rain on Me'

Melhor Artista Novo

Doja Cat

Melhor Vídeo Latino

Maluma, 'Qué Pena (feat. J Balvin)'

Melhor Direção

Taylor Swift, 'The Man'

Melhor Colaboração

Lady Gaga & Ariana Grande, 'Rain on Me'

Melhor Vídeo Hip-Hop

Megan Thee Stallion, 'Savage'

Vídeo Pelo Bem

H.E.R., 'I Can't Breathe'

Melhor Vídeo R&B

The Weeknd, 'Blinding Lights'

Melhor Vídeo Pop

BTS, 'On'

Melhor Vídeo Rock

Coldplay, 'Orphans'

Melhor Cinematografia

Lady Gaga & Ariana Grande, 'Rain on Me'

Melhores Efeitos Visuais

Dua Lipa, 'Physical'

Melhor Vídeo Caseiro

Ariana Grande & Justin Bieber, 'Stuck With U'

Melhor Performance em Quarentena

CNCO, 'Unplugged at Home'

Melhor K-Pop

BTS, 'On'

Melhor Grupo

BTS

Melhor Vídeo Alternativo

Machine Gun Kelly, 'Bloody Valentine'

Melhor Edição

Miley Cyrus, 'Mother's Daughter'

Melhor Direção Artística

Miley Cyrus, 'Mother's Daughter'

Melhor Coreografia

BTS, 'On'