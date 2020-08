A cerimónia deste ano dos MTV Video Music Awards teve como destaque principal Lady Gaga. A cantora não só levou para casa cinco prémios, como ainda teve uma performance arrebatadora.

Juntamente com Ariana Grande, e ambas de máscara, Lady Gaga interpretou o êxito 'Rain on Me', juntamente com um medley dos restantes temas presentes no seu novo disco, "Chromatica"

No final, a cantora deixou uma mensagem aos seus fãs: "sejam corajosos e usem máscara". Veja aqui: