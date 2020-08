Durante uma entrevista via Zoom para a rádio SiriusXM, James Hetfield revelou como tem passado o seu tempo em quarentena - e deixou boas indicações no que ao próximo álbum dos Metallica diz respeito.

Reconhecendo que "a indústria da música foi muito afetada", o vocalista e guitarrista explicou que a pandemia permitiu-lhe dedicar-se à escrita de canções.

"Nós somos 'animais' de estrada, temos andado na estrada desde sempre. Por isso, ou se está na estrada ou se compõe", disse, salientando ter composto já "toneladas de material".

Para além disso, Hetfield mostrou-se algo satisfeito por poder passar mais tempo em sua casa, no Colorado. "Temos sorte que, aqui nas montanhas, a covid-19 não nos mandou para casa. Ainda conseguimos pescar, dar tiros e caçar", afirmou.

"Tenho pena de quem vive nas grandes cidades. Tenho muitos amigos aqui que não poderia ter antes. Tenho feito barbecues, convidado gente, construído uma comunidade com amigos que não teria conseguido [construir] antes".

O músico tem também aproveitado para fazer algo com as mãos além de tocar guitarra: "Soldei umas coisas para a fundação All Within My Hands. Fiz alguns comedouros para pássaros. Olho pela janela e há uns 50 pássaros diferentes que vêm aqui comer... É a TV que tenho. Tenho desfrutado muito mais da natureza, aproveitado a vida como ela tem sido", revelou.