Os King Gizzard & The Lizard Wizard anunciaram, através da sua newsletter, que estão já a trabalhar em quatro álbuns novos.

A banda australiana, que perdeu recentemente o seu baterista, afirmou que ainda este ano sairá mais um trabalho de estúdio e, ainda, um álbum ao vivo.

Para 2021, ano em que atuarão no Super Bock Super Rock, os King Gizzard prometeram "mais três álbuns". Desde a sua formação, em 2010, os australianos editaram 15 álbuns de originais - um currículo que começou com "12 Bar Bruise", de 2012.

Este verão, os King Gizzard lançaram dois temas novos, 'Honey' e 'Some of Us'. Ouça aqui: