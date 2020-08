Depois de terem corrido rumores sobre uma alegada relação de Brad Pitt com Adele, foi revelado que afinal o ator norte-americano namora com uma modelo alemã de 27 anos, Nicole Poturalski. Segundo o site Page Six, Poturalski é casada com um homem de 68 anos, Roland Mary, e tem um filho com ele, mas mantém uma relação aberta.

Pitt e a modelo ter-se-ão conhecido num dos restaurantes do marido dela, em Berlim, em agosto do ano passado, enquanto o ator se encontrava na cidade para promover o filme "Era uma vez em... Hollywood". Três meses depois, foram visto juntos num concerto de Kanye West em Los Angeles.