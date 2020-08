Blaya partilhou uma fotografia, e posteriormente um vídeo, no Instagram na qual surge nua num campo de milho. A imagem motivou uma reação de Lena d'Água, que comentou "não compreendo a tua necessidade". A resposta não se fez tardar: "Temos que compreender as necessidades das pessoas? Anda... eu levo-te para o meio do campo e andamos as duas nuas de mão dada". "No tanqz" (não, obrigado), disse Lena d'Água.

Na legenda da imagem, Blaya escreveu: "Coisas que vemos nos filmes e temos vontade de fazer: correr por um campo de milho desalmadamente, correr por uma seara de trigo (não faz sentido!! PICA), fazer anjos na neve, rebolar por um campo cheio de flores... E vocês??? Quais as coisas que veem nos filmes que vos ficam na memória e querem muito fazer??".