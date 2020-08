O produtor Flemming Rasmussen, responsável por discos dos Metallica como "Ride the Lightning", "Master of Puppets" e "...And Justice For All", deu uma entrevista à Metal Hammer na qual falou sobre o seu trabalho com o grupo.

O produtor não deixou palavras simpáticas para com Lars Ulrich, o qual acusou de ter sido "absolutamente inútil" durante as sessões de gravação de "Ride the Lightning".

"A primeira coisa que lhe perguntei, quando ele começou a tocar, foi: 'tem que começar tudo com uma upbeat?', e ele respondeu: 'o que é isso?'", afirmou.

"Começámos a explicar-lhe o que eram batimentos. Que tinham de haver a mesma duração entre um beat, e outro, e outro, e que se tem de saber contar até quatro antes de recomeçar".

"A partir daí, ele conseguiu tocar um fill bastante bom, que até então ninguém tinha pensado em fazer", rematou.