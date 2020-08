A Loudwire publicou uma lista com os 20 álbuns de rock e metal que mais venderam nos Estados Unidos.

A lista teve por base números oficiais divulgados pela RIAA, e só inclui discos que tenham alcançado a classificação de "diamante", ou seja, 10 vezes platina.

Da lista fazem parte grandes nomes como os Metallica, Guns N' Roses ou Led Zeppelin, sendo que o primeiro lugar coube a um álbum que celebrou este ano o seu 40º aniversário: "Back In Black", dos AC/DC.

Confira aqui a lista:

AC/DC, "Back In Black": 25 milhões de cópias vendidas

Led Zeppelin, "Led Zeppelin IV": 23 milhões

Guns N' Roses, "Appetite For Destruction": 18 milhões

Metallica, "Metallica": 16 milhões

Led Zeppelin, "Physical Graffiti": 16 milhões

Pearl Jam, "Ten": 13 milhões

Bon Jovi, "Slippery When Wet": 12 milhões

Def Leppard, "Hysteria": 12 milhões

Led Zeppelin, "Led Zeppelin II": 12 milhões

Creed, "Human Clay": 11 milhões

Kid Rock, "Devil Withour a Cause": 11 milhões

Led Zeppelin, "Houses of the Holy": 11 milhões

Def Leppard, "Pyromania": 10 milhões

Green Day, "Dookie": 10 milhões

Linkin Park, "Hybrid Theory": 10 milhões

Nickelback, "All the Right Reasons": 10 milhões

Nirvana, "Nevermind": 10 milhões

Smashing Pumpkins, "Mellon Collie and the Infinite Sadness": 10 milhões

Van Halen, "1984": 10 milhões

Van Halen, "Van Halen": 10 milhões