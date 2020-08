Já se encontra disponível o primeiro trailer para "Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne", documentário sobre o eterno "príncipe das trevas".

O documentário, com estreia marcada para o próximo dia 7 de setembro, através do canal A&E, irá focar-se na vida de Ozzy, desde a infância passada na pobreza, passando pelo tempo que esteve na cadeia e percorrendo, claro está, a sua carreira nos Black Sabbath e a solo.

"Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne" conta não só com entrevistas com o próprio, mas também com a sua família e com nomes como Rick Rubin, Ice-T, Marilyn Manson, Jonathan Davis ou Post Malone.

Veja aqui o trailer: