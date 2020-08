No mês de 'descanso' do Posto Emissor recordamos algumas das afirmações mais marcantes dos 27 programas já emitidos.

O facto de ter muitas tatuagens e usar alargadores nas orelhas faz com que Agir não passe propriamente despercebido na rua. no podcast da BLITZ em maio, o artista confessava que nunca prestou muita atenção ao que dizem sobre ele: "quando comecei, se calhar não, mas hoje em dia acho que já não existe ninguém que não tenha pelo menos um amigo com tatuagens".

"Quando andava de tatuagens e alargadores em transportes públicos, provavelmente ia de phones e se calhar as pessoas falavam e eu não ouvia", acrescenta Agir. "A melhor maneira de lidar com isso é estarmos bem connosco e bola para a frente", concluiu.

Ouça no podcast Posto Emissor, a partir dos 23m e 00s.