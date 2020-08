A 26 de setembro de 1992, um ano após a explosão "Nevermind", Kurt Cobain deu um pequeno concerto surpresa a solo - deixando para a imaginação aquilo que poderia ter sido a sua carreira fora dos Nirvana.

O espetáculo fez parte de uma apresentação tripla dos Sonic Youth, Pavement e Mudhoney, e teve lugar em Castaic, uma pequena cidade californiana.

Após subir ao palco para cantar 'The Money Will Roll Right In', tema dos Fang, com os Mudhoney, Cobain tocou algumas canções a solo, incluindo 'Where Did You Sleep Last Night', the Leadbelly - mais tarde popularizada pela apresentação dos Nirvana no programa "MTV Unplugged".

Veja aqui esse momento: