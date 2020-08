O ator Chadwick Boseman morreu esta sexta-feira, comunicou o seu representante. Tinha 43 anos.

O protagonista de "Black Panther" sofria de cancro do cólon, tendo falecido na sua casa, na área de Los Angeles (EUA), junto da mulher e do resto da família. Os seus últimos filmes foram rodados entre várias cirurgias e quimioterapia, revela-se agora.

O doença, pode ler-se em comunicado, fora-lhe diagnosticada há quatro anos. "Um verdadeiro lutador, Chadwick trouxe-nos muitos dos filmes tanto amámos", afirmou a família. "De 'Marshall - Igualdade e Justiça' a 'Da 5 Bloods - Irmãos de Armas', 'Ma Rainey's Black Bottom' de August Wilson e vários outros, todos foram filmados durante e entre inúmeras cirurgias e quimioterapia. Foi a honra de sua carreira dar vida ao Rei T'Challa em 'Black Panther'".

Nascido na Carolina do Sul, Boseman começou por ter pequenos papéis na televisão. O seu retrato da estoica estrela de beisebol Jackie Robinson ao lado de Harrison Ford em "42 - A História de uma lenda" (2013) chamou a atenção de Hollywood. Em 2014, foi o protagonista de "Get On Up", a biopic de James Brown, papel que também lhe valeu numerosos elogios.

Com Lusa