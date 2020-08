Os Moonspell partilharam este sábado imagens raras do segundo concerto da sua carreira. Foi em 1994, em Tunes, no Algarve, ano em que o grupo lançou o EP "Under the Moonspell".

Nestas quatro fotos resgatadas ao passado, podemos ver, além de Fernando Ribeiro, os músicos Tanngrisnir (nos Moonspell até 1995), Ares (até 1997) e Mantus (até 1995). Numa das fotos, podemos já ver o vocalista Fernando Ribeiro a 'brincar' com fogo. "Espero que gostem deste piscar de olho ao passado", escreve a banda.

Os Moonspell formaram-se em 1992 na Brandoa, concelho da Amadora. O primeiro álbum, "Wolfheart", sairia em 1995.

Recorde-se que os Moonspell reeditaram recentemente o álbum "The Butterfly Effect", de 1999, em CD, vinil e cassete, e regressaram aos palcos este mês para aquele que foi o primeiro concerto de 2020, no âmbito das Noites F, em Faro.