Os herdeiros de Leonard Cohen emitiram um comunicado, no qual esclarecem que "negaram categoricamente" os pedidos para que 'Hallelujah' fosse tocada na recente convenção do Partido Republicano.

Apesar de a sua utilização ter sido proibida pela família do músico, os Republicanos tocaram-na por duas vezes durante a convenção, que confirmou oficiosamente Trump como recandidato à presidência dos Estados Unidos.

Para além de garantir que a família Cohen "está a estudar todas as opções legais", a advogada Michelle L. Rice terminou com nota irónica: "Se nos tivessem pedido a 'You Want It Darker', pela qual o Leonard ganhou um Grammy póstumo, em 2017, talvez tivéssemos considerado aprová-la", pode ler-se no comunicado.

Esta "nega" dos herdeiros de Leonard Cohen é confirmada pela Sony/ATV Music Publishing, cujo diretor executivo, Brian J. Monaco, declarou à Pitchfork que a editora foi contatada por representantes do Partido Republicano com vista à utilização de 'Hallelujah'.

A cantora Tori Kelly, que gravou uma das versões de 'Hallelujah' escutadas na convenção Republicana, partilhou também - num tweet entretanto apagado - que nem ela nem a sua equipa foram contactados.