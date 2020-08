Rick Astley partilhou uma versão acústica de 'Better Now', tema de Post Malone.

O músico, famoso pelo êxito 'Never Gonna Give You Up' - um dos memes mais antigos e duradouros da internet -, tem partilhado várias versões de outros artistas, durante a quarentena. Um dos seus últimos "projetos" havia sido 'Everlong', clássico dos Foo Fighters.

"Eis uma versão que gravei no meu estúdio caseiro, para que comecem o vosso fim de semana", escreveu Astley no Twitter. "Espero que gostem".

Veja o vídeo: