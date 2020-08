Um concerto de Bryan Adams em Düsseldorf, na Alemanha, que assinalava o regresso dos grandes espetáculos ao país, foi cancelado devido a um aumento de casos de covid-19.

O concerto iria ter lugar na Merkur Spiel-Arena, na próxima sexta-feira (4 de setembro). A lotação do estádio, com capacidade para mais de 54 mil pessoas, estava limitada a 12 mil.

Devido a este aumento no número de casos, e à decisão tomada pela Chancelor Angela Merkel de proibir todos os eventos públicos de grande escala até 2021, a organização decidiu adiar o concerto para perto do final do ano. Os portadores de bilhete poderão pedir, agora, o seu reembolso.

Na Renânia do Norte-Vestfália, estado onde se situa Düsseldorf, registaram-se 1888 novos casos de Covid-19 só na última semana.