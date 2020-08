Ana Moura lamentou a morte do ator norte-americano Chadwick Boseman, de quem era amigo.

Recordando uma foto em que ambos estão juntos, assistindo uma partida da NBA, a fadista escreve: "Meu querido Chadwick, que notícia triste, que doença maldita".

O protagonista de "Black Panther" e "Get On Up" (onde interpretou o papel do músico James Brown) faleceu esta sexta-feira, perdendo uma batalha de vários anos contra um cancro. Tinha 43 anos.

Instagram Ana Moura

No Facebook, o agente de Ana Moura, Vasco Sacramento, recordou um jantar com o ator em setembro de 2015, em Los Angeles.

"No meio das gravações do último disco da Ana Moura, eu fiz 38 anos. (...) Nessa noite fomos jantar com um amigo da Ana, actor, que ela tinha conhecido uns anos antes, através do Mick Jagger, quando ele tinha representado James Brown no ecrã. Era o Chadwick Boseman. (...) Ele ficou espantado de haver um maluco do outro lado do mundo que sacrificava as madrugadas para seguir as incidências dos jogos [da NBA] e eu fiquei deliciado com as histórias que ele me confidenciou sobre os bastidores e as manias dos principais jogadores, seus amigos pessoais. (...) Na manhã seguinte ele ia viajar para continuar as filmagens de um novo filme. Era o Black Panther".