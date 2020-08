Os Smashing Pumpkins divulgaram esta sexta-feira dois novos singles, 'Cyr' e 'The Colour of Love'.

Os temas surgiram após uma das cinco contagens decrescentes partilhadas pela banda, este mês, ter chegado ao fim.

'Cyr' e 'The Colour of Love' deverão fazer parte do novo álbum da banda de Billy Corgan, que irá suceder a "Shiny and Oh So Bright Vol. 1", de 2018.

Ouça aqui as duas canções: