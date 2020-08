Foram anunciados os primeiros nomes para o cartaz da 5ª edição do Vagos Metal Fest, adiada para 2021 devido à pandemia da Covid-19.

Entre os destaques estão os noruegueses Dimmu Borgir, que substituem os Behemoth no cartaz revelado para 2020, os Emperor (que se estreiam em Portugal) e os Testament, que trarão na bagagem o seu novo álbum, "Titans of Creation".

Trollfest, Kataklysm, Harakiri For The Sky ou os portugueses Ominous Circle, Pitch Black e Sotz' são outras das confirmações.

O Vagos Metal Fest irá realizar-se na Quinta do Ega, em Vagos, de 29 a 31 de julho de 2021. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 40 euros (diários) aos 85 euros (passes).

Os portadores de bilhete para a edição de 2020, cancelada, poderão utilizá-los ou trocá-los por um voucher de igual valor, para utilização em outros espetáculos da promotora Amazing Events.

Confira aqui o alinhamento por dias:

29 JULHO

Dimmu Borgir

Trollfest

Unleash The Archers

Nekrogoblikon

The Ominous Circle

Uburen

Solar

Lyfordeath

30 JULHO

Testament

Harakiry For The Sky

Asphyx

Pitch Black

Alekto

Lecks Inc.

31 JULHO

Emperor

Kataklysm

Sotz'

Arsea

Apotropaico

Veneno Califórnia