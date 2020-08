Limp Bizkit, Hoobastank e os portugueses Tara Perdida são as três novas confirmações no cartaz do festival EDP Vilar de Mouros de 2021. Os três nomes atuam todos no mesmo dia, 27 de agosto.

A organização do evento minhoto, a cargo da promotora Surprise & Expectation, lda., faz o anúncio no dia em que as portas da edição de 2020, adiada devido à pandemia de covid-19, se abririam. Os novos nomes juntam-se assim aos já confirmados Placebo, Suede, Iggy Pop, Bauhaus, Wolfmother e The Legendary Tigerman.

O EDP Vilar de Mouros de 2021 realiza-se nos dias 26, 27 e 28 de agosto e os bilhetes já estão à venda nos locais habituais, custando €80,00 o passe para os três dias e €40,00 o ingresso de um dia.

Quem já tinha bilhetes para a edição deste ano tem entrada garantida na edição do próximo ano, mas se pretender a devolução do dinheiro poderá fazê-lo no local de compra entre os dias 13 de julho e 31 de agosto.

26 de agosto

Placebo

Suede

27 de agosto

Limp Bizkit

Hoobastank

Tara Perdida

28 de agosto

Iggy Pop

Bauhaus

Wolfmother

The Legendary Tigerman