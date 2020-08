Lady Gaga partilhou uma fotografia sua mergulhada em gelo - e com máscara -, em preparação para a sua atuação na cerimónia deste ano dos MTV VMAs.

A cantora irá atuar com Ariana Grande, no próximo domingo, interpretando 'Rain On Me', colaboração entre ambas.

A edição deste ano dos MTV VMAs será virtual, devido à pandemia. Artistas como os BTS, Miley Cyrus e The Weeknd também têm atuações confirmadas no evento.

Veja a foto: