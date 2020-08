Elton John teceu duras críticas às canções pop que atualmente surgem nas tabelas de vendas.

“Cada canção tem quatro ou cinco compositores. Se olhares para a maioria das músicas que estão nas tabelas de vendas, percebes que não são canções a sério. São mantas de retalhos. É bom ouvir alguém a escrever uma canção de jeito”, afirmou o veterano à BBC Radio 6 Music.

“Eu gosto de pessoas que escrevem canções. E muita gente ainda as escreve, mas muitas não passam na rádio porque são demasiado sofisiticadas. Então dão-nos canções feitas por computadores, o que não me interessa”.

Elton John deixou elogios a dois artistas: Father John Misty, em cuja escrita de canções se revê “um pouco”, e o também norte-americano Conan Gray. “É a única pessoa no top 50 do Spotify americano que escreve as suas canções sozinho”, diz.