Há novas datas para o espetáculo Desconcertos, que junta António Zambujo, César Mourão, Luísa Sobral e Miguel Araújo, nos Coliseus de Lisboa e Porto, anunciou esta manhã a promotora Sons em Trânsito.

A série de espetáculos, que chegou a estar marcada para abril e maio deste ano, tinha passado para setembro e outubro devido à pandemia de covid-19, mas "de forma a poder cumprir com todas as normas da Direção-Geral da Saúde" a agenda foi novamente alterada.

Em Lisboa, as datas de 1, 2, 3, 4 e 5 de setembro são adiadas para 24, 25, 26, 27 e 28 de fevereiro do próximo ano, mantendo-se os bilhetes válidos "automática e respetivamente", ou seja, quem comprou bilhete para 1 de setembro poderá assistir ao Desconcerto de 24 de fevereiro e por aí em diante.

No caso do Porto, o que acontece é que as três datas anunciadas, 18, 19 e 20 de outubro serão desdobradas em seis espetáculos: 16 de Outubro - sessão às 21h30; 17 de Outubro - sessões às 16h e 21h30; 18 de Outubro - sessões às 16h e 21h30; e 19 de Outubro - sessão às 21h30. Os bilhetes já adquiridos deverão ser trocados no local de compra para uma das novas datas e sessões disponíveis, de acordo com a disponibilidade da sala, até dia 19 de Setembro.