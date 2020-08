A atriz Bella Thorne juntou-se esta semana à plataforma OnlyFans, e já bateu um recorde: tornou-se na primeira pessoa a ganhar 1 milhão de dólares com o website em apenas um dia.

Thorne não se ficou no entanto por aí, chegando aos 2 milhões de dólares na terça-feira. A atriz juntou-se, desta forma, a nomes como Cardi B ou Swae Lee, que também têm conta no OnlyFans - site que se popularizou pela divulgação de conteúdos mais 'arriscados'. Thorne publicou várias fotos em biquíni, oferece aulas de escrita, culinária e composição de música a troco de uma assinatura de 20 dólares por mês.

Em declarações ao Los Angeles Times, Thorne afirmou estar a planear usar todos os lucros obtidos com o website na sua própria produtora, e também para fins de caridade. A sua conta no OnlyFans é também uma preparação para o seu próximo papel, num filme independente de Sean Baker. "Quais são as vantagens e as vantagens? Até onde queres ir, até onde podes ir?".