Os californianos Smash Mouth receberam uma série de cartas de fãs enfurecidos depois de terem dado um concerto sem distanciamento social ou máscaras de proteção, perante milhares de pessoas, numa concentração motard na Dakota do Sul que teve lugar este mês.

A banda, que se tornou conhecida nos anos 90 com canções como 'Walkin' on the Sun' ou 'All Star', partilhou algumas das cartas nas redes sociais, mostrando CDs partidos e alguns dos insultos escritos pelos fãs.

Depois do concerto, durante o qual o vocalista dos Smash Moth, Steve Harwell, gritou "Estamos todos juntos aqui esta noite! Que se lixe a treta da covid-19", foram confirmados mais de 100 casos de coronavírus relacionados com a concentração motard.