Foi novamente negado o pedido de liberdade condicional feito por Mark David Chapman, o assassino de John Lennon.

Um conselho técnico de liberdade condicional voltou a analisar o pedido de Chapman no passado dia 19 de agosto, rejeitando as pretensões deste.

Esta é a 11ª vez que o pedido de Chapman, hoje com 65 anos, é negado. Em 1980, Chapman foi condenado a prisão perpétua após assassinar Lennon. E, em 2000, passou a poder requisitar a sua liberdade condicional.

No passado, o assassino afirmou ter "encontrado Jesus Cristo", mostrando-se arrependido pelos seus atos. Yoko Ono, viúva de Lennon, sempre se mostrou contra a sua libertação, dizendo temer pela segurança da sua família.

Em 2018, a justificação do conselho para a sua resposta negativa baseou-se no facto de a libertação de Chapman "ser incompatível com o bem-estar e a segurança da sociedade", existindo ainda o receio de que "alguém pudesse tentar magoá-lo por raiva ou vingança". Chapman poderá voltar a pedir a sua liberdade condicional em 2022.