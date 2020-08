O vídeo original de 'Porto Sentido', uma das canções mais populares de Rui Veloso, foi colocado no YouTube este mês.

33 anos depois da sua edição, a canção pode agora ser escutada no contexto de um vídeo realizado na década de 80 a partir de imagens da cidade do Porto.

“Vejam que clássico: o videoclip original do 'Porto Sentido', ao fim deste tempo todo finalmente no YouTube! Já não via isto desde os meus 8 anos”, exultou Miguel Araújo, admirador de Rui Veloso, no Facebook.

Veja aqui o vídeo original da canção do álbum homónimo de Rui Veloso, que inclui também 'Cavaleiro Andante' ou 'Porto Côvo':

'Porto Sentido' é uma das várias letras que Carlos Tê escreveu para Rui Veloso; no podcast da BLITZ, Posto Emissor, Rui Veloso abordou a rutura com o seu colaborador de longa data.