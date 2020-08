“Tenho estado em casa, como todos nós por estes dias. Vivo numa zona de montanhas no sul da Califórnia, em Santa Mónica, perto de Malibu”, começa por dizer-nos Robert Trujillo, baixista dos Metallica, quando lhe perguntamos como tem passado estes meses em que, longe da estrada e do estúdio, a sua vida tem sido mais caseira.

O músico tem estado mais próximo da família. "Estamos radicados em Los Angeles, mas vivemos numa zona simpática nas montanhas — e podemos ir à praia, é muito perto. Na verdade", acrescenta, "é muito parecido com algumas zonas perto de Cascais. Em Cascais, é como se estivesses no campo, mas tens o mar muito perto. E, se tiveres de ir a Lisboa, estás a 45 minutos. Aqui é a mesma coisa, se precisarmos de ir à baixa de Los Angeles são cerca de 40 minutos. Depende do trânsito".

A ligação de Trujillo com Portugal foi aprofundada nesta entrevista exclusiva BLITZ/Expresso: o músico já veio várias vezes ao nosso país fazer surf.

Os Metallica têm um álbum ao vivo pronto a sair. Filmado em setembro do ano passado, nos dois concertos que os Metallica deram com a Sinfonia de São Francisco, "S&M2" sai esta sexta-feira numa série de formatos áudio e visuais.