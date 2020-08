Os Iron Maiden irão reeditar o seu álbum de estreia, homónimo, por ocasião do seu 40º aniversário.

O disco, originalmente lançado a 14 de abril de 1980, será alvo de uma edição limitada em vinil no próximo dia 10 de outubro, Dia Nacional do Álbum.

"Iron Maiden" contém algumas das canções mais emblemáticas da banda britânica, como 'Phantom of the Opera'. Foi gravado com Paul Di'Anno, antecessor de Bruce Dickinson, na voz, e alcançou o estatuto de disco de platina no Reino Unido.

Lado 1

Prowler

Remember Tomorrow

Running Free

Phantom Of The Opera



Lado 2

Transylvania

Strange World

Charlotte The Harlot

Iron Maiden