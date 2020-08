Neil Young disponibilizou para escuta uma versão sua de 'The Times They Are a-Changin'', tema clássico de Bob Dylan, lançado em 1964.

Esta versão pode ser ouvida através do website de Young e mantém-se fiel à canção original, incluindo o famoso solo de harmónica. Em 2019, os dois músicos andaram juntos em digressão pela Europa.

Esta versão precede o lançamento de três projetos de arquivo que Neil Young prometeu editar este ano, e que incluem "Neil Young Archives Volume 2", sequela da caixa de 2009 que conterá material gravado entre 1973 e 1982.