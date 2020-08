Lars Ulrich, baterista dos Metallica, recordou a digressão que a sua banda fez com os Guns N' Roses, no início dos anos 90, e não poupou nos elogios a Axl Rose e companhia.

"Os Guns N' Roses no seu estado mais perigoso eram imparáveis ao vivo", começou por dizer o músico norte-americano, "andámos em digressão com eles em 1992 e tive oportunidade de os ver todas as noites. Uma grande, grande banda - foi um dos melhores verões da minha vida".

A conversa surgiu depois de, numa entrevista com o jornal britânico The Guardian, lhe ser pedido o seu alinhamento perfeito de um festival. Além dos Guns N' Roses, Ulrich elegeu os AC/DC como cabeças-de-cartaz e juntou os Deep Purple, os Rage Against the Machine, os Oasis e Bob Marley & The Wailers.