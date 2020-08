Justin e Hailey Bieber deram no passado fim de semana uma grande festa de aniversário, na sua casa em Los Angeles, em honra da cantora Justine Skye.

A festa contou com diversos convidados, entre os quais as irmãs Kylie e Kendall Jenner, e não parece ter respeitado as regras básicas de segurança e distanciamento social - já que, nas fotografias partilhadas nas redes sociais, todos os convivas se apresentam sem máscara.

Veja algumas dessas fotos: