Renate Blauel, ex-mulher de Elton John, revelou que tentou suicidar-se durante a lua-de-mel em St. Tropez, França, apenas três dias depois do casamento, em 1984. A tentativa de acabar com a vida, com uma overdose do calmante Valium, aconteceu depois de o músico lhe dizer que o casamento "não estava a funcionar", pedindo-lhe para se ir embora.

As revelações foram feitas por Blauel no contexto do processo que está a mover em tribunal contra John, exigindo 3 milhões e 200 mil euros por alegada quebra do contrato que fizeram aquando do divórcio, em 1988: contrariamente ao combinado, o músico revelou detalhes sobre a ligação dos dois na sua biografia e no filme "Rocketman".

Blauel alega que quer o livro quer o filme fizeram com que os meios de comunicação voltassem a remexer na sua vida privada, levando-a a gastar muito dinheiro em terapia para tratar os seus problemas de ansiedade. Acrescenta também que John sabe dos seus problemas psicológicos, visto que teve problemas de depressão e ataques de pânico quando eram casados.

John já se defendeu das acusações de Blauel, negando ter violado os termos do acordo de divórcio, com a sua representante legal a dizer: "O Elton sempre respeitou a privacidade da Renata e vai continuar a fazer o mesmo".