Carolina Deslandes admitiu ter usado um vestido barato na edição de 2019 dos Globos de Ouro, figurino que agora "reciclou" para jantar fora de casa - contou no Instagram.

“A reciclar o vestido que usei nos Globos de Ouro para ir jantar fora. Custou 29 paus na Internet e achei-me mega pausada com ele”, pode ler-se.

Foi com este vestido 'low cost' curto, de cor branca, que Carolina Deslandes venceu o seu primeiro ceptro da SIC, ganhando o prémio de Melhor Canção com 'A Vida Toda', que conta a história de amor da artista e do seu companheiro, o também músico Diogo Clemente. "Quis dar ao meu marido um presente que não envelhecesse", afirmaria a cantora à BLITZ em 2018.