Billie Eilish é a mais recente convidada da série de atuações íntimas, gravadas em vídeo, da rádio NPR Music, "Tiny Desk Concert".

Filmado em casa e não no espaço onde é habitualmente gravado, devido à pandemia de covid-19, o programa dura 10 minutos e Eilish, acompanhada pelo irmão, Finneas, interpretam o mais recente single, 'My Future' e o sucesso 'Everything I Wanted'.

"A quarentena tem sido estranha. Sei que todos sentem o mesmo", diz a artista entre canções, "não sabemos quanto tempo vai durar e parece não haver grande esperança, mas temos de ter esperança no futuro. Vamos ficar bem, um dia. Talvez não seja agora".