António Zambujo vai voltar a cantar na casa de fados lisboeta Sr. Vinho, "o lugar onde tudo começou". O regresso à "casa mãe" acontece no dia 9 de setembro, quarta-feira, entre as 19h30 e as 23h.

Segundo informação divulgada no perfil de Facebook da histórica casa de fados, fundada em 1975, será necessário fazer reserva para jantar e assistir à atuação de Zambujo.