O líder dos Devo, Mark Mothersbaugh, denunciou uma série de "festas covid" que ocorreram junto de sua casa, em Los Angeles, numa altura em que se encontra a recuperar após uma luta contra o novo coronavírus.

Segundo o website Stereogum, o presidente da câmara de Los Angeles, Eric Garcetti, cortou a eletricidade à Sway House, propriedade situada em Hollywood, após as queixas de vários residentes sobre as festas ali organizadas pelas estrelas do TikTok Bryce Hall, Noah Beck e Blake Gray.

Escreve o jornal Daily Mail que, durante essas mesmas festas, a zona circundante se transformou numa "zona de guerra", com os convivas "a defecar e urinar na rua, a ter sexo dentro de carros e a bloquear a estrada até ao amanhecer".

Ao mesmo jornal, a esposa de Mothersbaugh, Anita, revelou que o músico esteve nos cuidados intensivos em junho, para tratar a covid-19. "O vírus não é uma piada", garantiu. "Durante uma semana, as minhas filhas pensaram que ele ia morrer".

Ao Hollywood Fix, Hall afirmou ter "merecido" ficar sem eletricidade, mas anunciou também que já se encontra à procura de uma outra mansão onde possa organizar as suas festas.