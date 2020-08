Van Morrison lançou no seu site uma campanha para que sejam retomados os concertos sem distanciamento físico e sem limite de espectadores.

“Como sabem, vamos dar alguns concertos com distanciamento social. Isto não significa que concordemos com o atual estado das coisas; serve apenas para dar trabalho à minha banda. Mas não é a solução. Precisamos de voltar a dar concertos com a capacidade máxima”.

“Apelo aos meus companheiros - cantores, músicos, escritores, produtores, promotores e outras pessoas da indústria - que se juntem a esta luta. Juntem-se a mim, combatam a pseudo ciência e façam-se ouvir”, escreve o veterano, argumentando que “não é viável economicamente fazer concertos com distanciamento social. Venham daí, o futuro é agora”.

Até agora, ainda não houve resposta por parte de outros músicos a este repto de Van Morrison.



Na sua página de Facebook, vários fãs criticaram a tomada de posição do músico, considerando-a perigosa.