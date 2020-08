Os Queen voltaram a insurgir-se contra Donald Trump, após o atual presidente dos Estados Unidos ter voltado a utilizar a música do grupo na sua campanha de reeleição.

Trump publicou um vídeo com o clássico 'We Will Rock You' na rede social Triller, o que levou os Queen a pedir à plataforma para que o retire.

Um porta-voz da banda reconheceu que esta é "uma batalha difícil", mas garante que os Queen "continuarão a opor-se e a tentar bloquear o uso das suas canções" por Donald Trump.

A disputa entre os Queen e Trump já dura há algum tempo, tendo-se iniciado em 2016, quando o então candidato entrou em palco, na convenção do Partido Republicano, ao som de 'We Are the Champions'.