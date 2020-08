Vem aí uma nova biopic sobre Chris Cornell, intitulada "Black Days".

O filme irá focar-se nos últimos dias de vida do músico norte-americano, falecido em 2017.

"Black Days" já se encontra em fase de produção, com as filmagens a ter início no próximo mês. A Road Rage Films e a Amerifilms, produtoras detidas pelo ator Johnny Holiday (que interpretou Carl Perkins em "Walk the Line", filme sobre Johnny Cash), serão as responsáveis pelo projeto.

Contudo, já há uma barreira no caminho de "Black Days": a família de Chris Cornell não deu o seu aval à realização do filme, conforme explicou em comunicado à Pitchfork.

Para já, nada mais se sabe sobre "Black Days" - nem sequer a sua data de estreia.